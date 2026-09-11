В массовой аварии на проспекте Королева в Ростове пострадали два человека

В аварии проспекте Королева в Ростове-на-Дону с участием грузового автомобиля пострадали два человека. ДТП произошло 9 сентября. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Nissan врезался в припаркованную фуру Freightliner. В результате сильного удара кроссовер отбросило на двигавшуюся попутно машину Toyota, которой управлял 46летний житель Ростова. После столкновения автомобиль Toyota вынесло на бордюрный камень и разделительный газон.

Травмы получили водитель Nissan и 19летний пассажир Toyota. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства происшествия.

Мария Хоперская