В Ставрополе пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня города

В Ставрополе пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня города. Программа мероприятий рассчитана на 11–12 сентября и включает концерты, мастерклассы, фестивали и светомузыкальное шоу, сообщили в администрации города.

В пятницу, 11 сентября, в 18:00 в Ставропольском городском Доме культуры пройдет театрализованный концерт «История города. Ставрополь многонациональный» в рамках историкокультурного марафона «Мой Ставрополь. Город и люди». В это же время в молодежном пространстве «Лофт» состоится творческий вечер народных ансамблей казачьих песен «Источник» и «Казачьи напевы», а в 20:00 — открытое занятие по аргентинскому танго.

В субботу, 12 сентября, в 10:00 начнется физкультурноэтнографический фестиваль «Ставрополье — территория Единства». С 11:00 мероприятия развернутся на нескольких площадках: на Крепостной горе — концерт «Мой город», на открытой площадке Центральной библиотеки — праздник «Город, где рождаются мечты», у неонового граффити на проспекте Октябрьской Революции — концертная программа. В 11:30 на Солдатской площади пройдёт артплощадка «Под небом голубым», на эстраде за Детской школой искусств № 2 на Крепостной горе — концертная программа «Моему городу». В 12:00 на площади Святого князя Владимира начнётся программа «Город! Любимый! Мой!» с интерактивными площадками. В 14:00 в сквере Героев России — фестиваль свободного творчества «Сияй!».

В 18:00 на главной сцене Крепостной горы пройдет концертная программа «С дннм рождения!» с участием профессиональных коллективов Ставрополя и края. В 21:00 на площади Святого князя Владимира праздничную программу завершит светомузыкальное шоу на фонтане «Россия».

Мария Хоперская