СКР возбудил уголовное дело из-за массового отравления школьников на Кубани

В Каневском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества ученикам одной из школ. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, несколько школьников госпитализированы с отравлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Согласно данным следствия, ученики одной из школ станицы Каневской обратились в лечебное учреждение с признаками отравления. Нескольких несовершеннолетних госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователь краевого ведомства осмотрел место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Алина Зорина