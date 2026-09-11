В Махачкале отец обвиняется в гибели троих детей от газа

В Махачкале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности троим малолетним детям. Об этом сообщает следственное управление СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, вечером 25 июля 2026 года в домовладении на улице Бугленской трое детей, оставшихся без надлежащего присмотра, открыли газовый кран, находившийся в доступном для них месте. Дети получили острое отравление природным газом и скончались.

Следствие установило, что обвиняемый — отец погибших — знал о малолетнем возрасте детей и их неспособности самостоятельно обеспечить собственную безопасность, однако не ограничил их доступ к газовому крану и оставил без надлежащего контроля. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тат Гаспарян