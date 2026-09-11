Оренбурженка отдала мошенникам 15,4 млн рублей после звонка из «Минобороны»

Жительница Оренбурга перевела мошенникам более 15 млн руб. после звонка от «Минобороны». Как сообщает региональное УМВД, женщину убедили в том, что от ее имени поступали денежные переводы на территорию Украины.

Как установили сотрудники полиции, женщине позвонили якобы из «Министерства обороны» по поводу наград ее погибшего на СВО мужа и попросили продиктовать номера СНИЛС и ИНН. После этого ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Затем жертве позвонил лжесотрудник ФСБ и заявил, что от ее имени идут переводы на территорию Украины: для предотвращения этого он предложил перевыпустить основной счет, передав все сбережения курьеру. Действуя по указаниям звонившего, оренбурженка передала двум разным курьерам 13,7 млн руб., а затем еще 1,6 млн руб. внесла на предоставленный счет. После этого неизвестный перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба превысила 15,4 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Яна Вежлева