В Новороссийске число поврежденных квартир после атаки БПЛА выросло до 576

В Новороссийске число квартир, поврежденных в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября, выросло до 576. Кроме того, повреждения зафиксированы в 76 частных домах, сообщил в своих социальных сетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Накануне власти сообщали о 472 поврежденных квартирах в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладениях. Районные администрации продолжают подомовые обходы, поэтому количество пострадавших объектов может увеличиться.

В городе продолжается расчистка территорий от обломков и поваленных деревьев. На наиболее пострадавших адресах работают волонтеры. Районные администрации принимают документы от жителей и формируют списки на выплаты. Сейчас в них числятся 1232 человека.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Восточном районе, где шесть частных домов практически полностью разрушены. Власти обещали помочь оставшимся без жилья семьям с расселением.

Продолжается восстановление социальных объектов. Территории детских садов №10 и №22 расчищены, поврежденные конструкции обследованы, инженерные системы уцелели. Детские сады возобновили работу в ограниченном режиме. В школе №15 ведутся штукатурные работы на фасаде и укрепление каркаса здания.

В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что предварительно повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В шести частных домах в Восточном районе повреждения оказались настолько серьезными, что семьи планируют расселить.

При атаке также пострадали три предприятия, храм Спиридона Тримифунтского, школа №15 и другие социальные объекты. В городе были повреждены участки водопроводной сети, контактная сеть троллейбуса и остекление зданий. Коммунальные службы, управляющие компании, спасатели и волонтеры занимаются расчисткой территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Анна Гречко