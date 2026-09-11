Три дагестанских промпредприятия получат субсидии на 11 млн рублей
Три промышленных предприятия в Дагестане получат субсидии на 11 млн руб. Об этом сообщили в минпромторге региона. В период с 3 июля по 4 августа 2026 года в ведомство поступило 7 заявок на общую сумму 71,2 млн руб.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По результатам рассмотрения комиссия приняла решение о частичной поддержке — субсидии получат три предприятия: ООО «Шатим трейд», ООО «Пиар медиа» и ООО «Конгломерат».
Средства направлены на возмещение части затрат предприятий на приобретение машин и оборудования.