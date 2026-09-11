ФИФА наложила трансферный бан на «Сочи»

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) наложила на футбольный клуб «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков, пишет «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

«Сочи», который с нового сезона выступает в Первой лиге, получил трансферный бан. Ранее сообщалось, что клуб имеет задолженность перед израильским «Маккаби» за трансфер сербского защитника Неманьи Стоича, состоявшийся в летнее трансферное окно прошлого года.

В конце августа «Сочи» также получил запрет на регистрацию футболистов от Российского футбольного союза. Ограничение было связано с нарушениями, выявленными при прохождении клубом процедуры лицензирования.

После 10 туров Первой лиги «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков и отстает на три очка от зоны прямого выхода в Российскую премьер-лигу.

Ближайший матч «Сочи» проведет 14 сентября в гостях против «Велеса».

Мария Удовик