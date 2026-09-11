Продажи новых автомобилей на Дону снизились на 16%

В августе 2026 года в Ростовской области было реализовано 2,6 тыс. новых легковых автомобилей — это на 15,9% ниже показателя августа 2025 года. Месячное снижение составило 4,6%. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

При этом по итогам января — августа 2026 года рынок демонстрирует положительную динамику: за восемь месяцев в регионе зарегистрировано 20,1 тыс. новых машин — на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В структуре продаж на российские марки пришлось 8,35 тыс. регистраций (рост на 41%), на иностранные — 11,76 тыс. (снижение на 4%).

В августе наблюдался рост реализации отечественных автомобилей — на 22%, до 1,16 тыс. единиц, тогда как регистрации иномарок сократились на 33%, до 1,45 тыс. машин.

Лидером рынка остаётся Lada: в августе зарегистрировано 685 автомобилей марки — на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте — новый бренд Tenet (309 машин), далее следуют Haval (279 регистраций, снижение на 21%), Changan (186, минус 13%) и Geely (156, минус 36%). Эксперты связывают сокращение спроса с высокой стоимостью новых автомобилей.

Наиболее востребованной моделью в августе стала Lada Granta — продано 172 экземпляра. В тройку лидеров также вошли Tenet T4 (160 машин) и Lada Vesta (141 машина).

Мария Хоперская