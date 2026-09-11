В Дагестане зафиксировали рост промышленного производства на 8,4%

По данным министерства промышленности и торговли Республики Дагестан, предоставленным РБК Кавказ, темпы промышленного производства в регионе за январь — июль 2026 года выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенный прирост отмечен в секторе производства электроэнергии, газа и пара — показатель увеличился на 33,1%. В сфере обрабатывающих производств зафиксирован рост на 3,8%. При этом в сегменте добычи полезных ископаемых зафиксировано снижение на 11,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг за указанный период достиг 71,4 млрд рублей, что на 26% превышает показатель января — июля 2025 года (56,7 млрд рублей). Наибольший вклад в динамику внесло производство мебели и обрабатывающие производства — на их долю пришлось 42,8 млрд рублей отгруженной продукции.

Мария Хоперская