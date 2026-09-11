Новая дорога в КЧР откроет туристам доступ к 18 минеральным источникам

В КарачаевоЧеркесской Республике продолжается возведение автодороги «Дукка — Пхия — Кислые Источники», призванной обеспечить транспортную доступность бальнеологического кластера, объединяющего 18 целебных минеральных родников. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство КЧР Фото: Правительство КЧР

Протяженность строящейся трассы превысит 21 км. На всём участке уже подготовлено земляное полотно, асфальтовое покрытие уложено на первых 6 км. В рамках проекта смонтированы водопропускные трубы, на четырёх мостовых переходах основные работы завершены. Строители ведут берегоукрепительные мероприятия и возводят подпорные стены. Параллельно специалистами проложены кабельные линии для электроснабжения посёлка Пхия.

Сдача объекта позволит устранить действующие транспортные ограничения и существенно повысить доступность территории «Кислые Источники».

Мария Хоперская