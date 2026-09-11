Аварийный дом на улице Минераловодской в Ростове-на-Дону начали демонтировать

На улице Минераловодской в Ростове-на-Дону начался снос аварийного многоквартирного дома №80. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

В собственность муниципалитета перешли земельный участок площадью 583 кв. м, а также жилые помещения (под изъятие попадают восемь квартир). Мера связана с тем, что собственники не исполнили в установленный срок требование о самостоятельном демонтаже ветхого здания. Владельцам недвижимости будет проведена независимая оценка, на основании которой выплатят денежное возмещение за утраченное имущество.

Для каждого жильца специалисты подготовят отдельное соглашение. В случае отказа от добровольной передачи помещений вопрос о принудительном изъятии будет рассматриваться в судебном порядке.

Мария Хоперская