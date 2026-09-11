В Ростове движение по проспекту Нагибина ограничат с 30 сентября по 20 октября

В Ростове-на-Дону движение по проспекту Михаила Нагибина ограничат с 30 сентября по 20 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения связаны с модернизацией светофорного оборудования на перекрестке с улицей Ларина. Проезд будет закрыт на участке проспекта вдоль строений от № 33А/47 до № 31Б, а также по восточной стороне вдоль дома № 30Г.

Водителям рекомендовано учитывать корректировки при планировании маршрутов и заблаговременно определять пути объезда.

Мария Хоперская