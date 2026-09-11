За неделю на Дону заметнее всего подорожала мясная продукция

За прошедшую неделю в Ростовской области заметнее всего подорожала мясная продукция. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Говядина подорожала на 3,35 рубля — ее средняя стоимость достигла 723,30 рубля. Цена на курицу увеличилась на 1,1 рубля: с 262,36 до 263,46 рубля. В сегменте колбасных изделий также зафиксирован рост: полукопченая и варенокопченая колбаса подорожала на 3,25 рубля, достигнув отметки 707,84 рубля; варёная колбаса прибавила 1,89 рубля и теперь стоит 580,82 рубля.

Замороженная рыба подорожала на 1,96 рубля — средняя цена выросла с 359,44 до 361,40 рубля. В молочной группе отмечен рост стоимости сыра (на 1,88 рубля — с 902,41 до 904,29 рубля) и куриных яиц (на 1,36 рубля — с 83,35 до 84,71 рубля).

Среди прочих товаров подорожали черный байховый чай (на 1,13 рубля — с 1 271,64 до 1 272,77 рубля), маргарин (на 1,63 рубля — до 281,58 рубля), пшено (на 1,01 рубля — до 54,68 рубля) и гречневая крупаядрица (на 1,05 рубля — до 78,21 рубля).

Мария Хоперская