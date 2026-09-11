Во Владикавказе открылся первый в России бесплатный беговой центр

Во Владикавказе начал работу первый в стране бесплатный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegramканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инфраструктура центра включает беговые дорожки, раздевалки, универсальные залы для занятий и лекций, а также зоны отдыха и восстановления. Все объекты доступны для посетителей бесплатно.

Глава республики отметил, что бег популярен среди жителей Владикавказа: на набережной Терека ежедневно тренируются как профессиональные атлеты, так и любители спорта. Новый центр призван стать для них современной площадкой для регулярных занятий.

Мария Хоперская