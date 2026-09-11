Во Владикавказе открылся первый в России бесплатный беговой центр
Во Владикавказе начал работу первый в стране бесплатный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegramканале.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Инфраструктура центра включает беговые дорожки, раздевалки, универсальные залы для занятий и лекций, а также зоны отдыха и восстановления. Все объекты доступны для посетителей бесплатно.
Глава республики отметил, что бег популярен среди жителей Владикавказа: на набережной Терека ежедневно тренируются как профессиональные атлеты, так и любители спорта. Новый центр призван стать для них современной площадкой для регулярных занятий.