Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве скверов Волгограда
Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения при реконструкции площади Павших Борцов, сквера Симбирцева и создании сквера имени Станислава Говорухина. Об этом сообщил V1.RU со ссылкой на ответ ведомства на запрос главы регионального отделения ВООПИиК Валерия Котельникова.
Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области
По данным общественника, работы по благоустройству в ряде случаев начинались до согласования раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. В частности, в сквере Симбирцева благоустройство стартовало на семь месяцев раньше необходимых согласований, на Привокзальной площади — на три месяца, а в будущем сквере Говорухина — на месяц. При реконструкции площади Павших Борцов проектные решения 2026 года существенно отличаются от согласованного проекта, но новая экспертиза не проводилась.
Прокуратура подтвердила часть претензий. В документацию по благоустройству ул. Мира и сквера Павших Борцов вносились правки, не отраженные в разделе об охране наследия и не согласованные с комитетом госохраны. Руководителю МБУ «Волгоградзеленхоз» внесено представление. Также ведомство отметило, что подрядчики не уложились в сроки, а заказчик не вел претензионную работу.
В случае со сквером Говорухина контракт подписали 12 мая, а согласование получили только 16 июня. Похожая ситуация сложилась с Привокзальной площадью и сквером Симбирцева. Нарушений при благоустройстве сквера на ул. Пугачевской не нашли, но комитет госохраны выдал предписание об установке глухих ограждений.