Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве скверов Волгограда

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения при реконструкции площади Павших Борцов, сквера Симбирцева и создании сквера имени Станислава Говорухина. Об этом сообщил V1.RU со ссылкой на ответ ведомства на запрос главы регионального отделения ВООПИиК Валерия Котельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области

По данным общественника, работы по благоустройству в ряде случаев начинались до согласования раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. В частности, в сквере Симбирцева благоустройство стартовало на семь месяцев раньше необходимых согласований, на Привокзальной площади — на три месяца, а в будущем сквере Говорухина — на месяц. При реконструкции площади Павших Борцов проектные решения 2026 года существенно отличаются от согласованного проекта, но новая экспертиза не проводилась.

Прокуратура подтвердила часть претензий. В документацию по благоустройству ул. Мира и сквера Павших Борцов вносились правки, не отраженные в разделе об охране наследия и не согласованные с комитетом госохраны. Руководителю МБУ «Волгоградзеленхоз» внесено представление. Также ведомство отметило, что подрядчики не уложились в сроки, а заказчик не вел претензионную работу.

В случае со сквером Говорухина контракт подписали 12 мая, а согласование получили только 16 июня. Похожая ситуация сложилась с Привокзальной площадью и сквером Симбирцева. Нарушений при благоустройстве сквера на ул. Пугачевской не нашли, но комитет госохраны выдал предписание об установке глухих ограждений.

Нина Шевченко