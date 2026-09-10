Главные новости за 10 сентября. Новороссийск

Пожарная обстановка в Новороссийске стабилизировалась: возгорания в районе телевышки и на горе Колдун полностью ликвидированы. Лесной пожар на территории Анапского лесничества в районе станицы Раевской был локализован 9 сентября в 23:30.

Природный пожар на территории заповедника «Большой Утриш» в Анапе полностью ликвидирован.

Новороссийск перевыполнил план по ремонту тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. Вместо запланированных 6,8 км коммунальщики заменили более 8,4 км труб.

Меценатов планируют привлечь к восстановлению храма Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, поврежденного при атаке беспилотников в ночь на 9 сентября.

Двое граждан Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно «ТЕДИ» в Черном море. Инцидент произошел 9 сентября.

Полиция Новороссийска организовала помощь жителям, утратившим документы в результате чрезвычайной ситуации. Как сообщили в городском управлении МВД, граждане могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, независимо от района проживания.

В Анапе завершен первый этап ремонта дорог в Благовещенском и Витязевском сельских округах. Работы продолжаются в Анапском, Приморском, Супсехском и Джигинском округах.