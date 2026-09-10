Главные новости за 10 сентября. Сочи

В Сочи 10 сентября действовал режим опасности атаки безэкипажных катеров, жителей и гостей города призывали не посещать пляжи и набережные. На остальной территории курорта обстановка оставалась штатной, власти также просили не публиковать фото- и видеоматериалы с последствиями атаки.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте после ночной атаки безэкипажных катеров на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате ударов пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, следователи устанавливают причастных к атаке.

Более 70 рейсов были задержаны в аэропорту Сочи после ночных ограничений на полеты. Отменных рейсов не было.

Из-за ранее введенных ограничений в работе аэропорта Сочи произошли задержки рейсов, часть самолетов ушла на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров и организовала мониторинг оказания услуг и мобильные приемные.

Певица Татьяна Буланова пообещала вновь выступить в Сочи после того, как ее концерт 9 сентября в ДК «Фестивальный» прервали из-за сигнала тревоги. Артистка успела исполнить первую часть программы, после чего зрителей эвакуировали, при этом новая дата концерта пока не объявлена.

В федеральной территории «Сириус» готовят пилотную программу базового высшего образования «Технологии ИИ в управлении данными», первый набор на которую планируется провести в 2027–2028 учебном году. Также в «Сириусе» разрабатывают библиотеку программы «Большие вызовы», а в Санкт-Петербурге планируют создать Национальный кампус технологического лидерства «Сириус» для олимпиадного и научного движения.