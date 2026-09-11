«Боуи: последняя глава», «Щелкунчик» и «Зенит» — «Локомотив»

Фотовыставки и фестиваль документального кино, джаз и классика, фламенко, балет и спорт: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный раут в Императорском географическом обществе

Фото: РМС Музыкальный раут в Императорском географическом обществе

Фото: РМС

«Русские музыкальные сезоны» представляют новый цикл концертов — Музыкальный раут в Императорском географическом обществе. Цикл по странам и континентам превратится в музыкальное путешествие по карте культурного наследия, пересекая границы стран и эпох. Премьерный концерт 11 сентября будет посвящен музыке Франции.

Французское турне состоится в Русском географическом обществе. Оно начнется с классики великих композиторов, продолжится нежными мелодиями неоклассиков и завершится яркой эстрадой. Вечер с бокалом игристого будет построен в настроении светского раута в парадных залах, которые помнят приемы великих князей, элиты российской науки и аристократии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Серов. «Маргарита». 1960–1970-е. Желатиносеребряный отпечаток

Фото: Валентин Серов / РОСФОТО Валентин Серов. «Маргарита». 1960–1970-е. Желатиносеребряный отпечаток

Фото: Валентин Серов / РОСФОТО

11 сентября Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО представляет выставочный проект, посвященный наследию Валентина Петровича Серова — фотографа, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с кинематографом и художественной жизнью Москвы 1970–1980-х годов. В экспозицию вошли авторские отпечатки, выполненные в технике желатиносеребряной печати с конца 1960-х до 1988 года. Основной корпус произведений создан в годы работы Серова на киностудии «Мосфильм» (1977–1988), где он снимал фотопробы, рекламные кадры для продвижения картин в советском и зарубежном кинопрокате, портреты участников съемочных групп и сам съемочный процесс таких фильмов, как «Тегеран-43», «Васса», «Портрет жены художника», «Мэри Поппинс, до свидания», «Формула любви» и другие.

Серов вел хронику жизни неофициальной художественной сцены Москвы, участниками которой были Оскар Рабин, Эрнст Неизвестный, Василий Ситников, Анатолий Зверев, Александр Меламид, Виталий Комар, Евгений Рухин, Александр Арефьев, Евгений Евтушенко, Владимир Уфлянд и многие другие. Снимая квартирные выставки, мастерские, портреты художников, поэтов и режиссеров, Валентин Серов создал большую галерею образов, вошедших впоследствии в историю современного искусства. Сегодня эти фотографии не только документ эпохи, но и редкая возможность увидеть героев советского андеграунда в момент творческого расцвета. Выставка продлится до 8 ноября.

В Петербурге продолжается Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Среди фильмов программы — ленты о Дэвиде Боуи и Канье Уэсте, Джорджо Армани, первой супермодели Твигги, Мартине Парре, чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, а также зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Фестиваль проходит в главных городских кинотеатрах и на ключевых культурных площадках.

Центральной площадкой по традиции является кинотеатр «Аврора», где 11 сентября состоится российская премьера фильма «Твигги» о первой в истории супермодели и настоящей it-girl для целой эпохи. Фильм представит основательница Pop-Up Gallery, культуролог и куратор Катя Попова.

На другой площадке в этот же день пройдет показ фильма «Боуи: последняя глава», снятого к десятилетию смерти музыканта Дэвида Боуи.

Еще одним фильмом, который пройдет в этот же день, станет фильм-кинопутешествие на остров Сахалин «Биостанция Анива: дело длинной воли», перед которым биолог, телеведущий и автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков расскажет о том, зачем ученые в тяжелейших условиях собирают образцы редких растений, ищут вирусы и изучают микроорганизмы на уникальной и малоизученной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы «лампабикт» Артем Якимов

Фото: ROOF FEST Основатель группы «лампабикт» Артем Якимов

Фото: ROOF FEST

11 сентября на ROOF FEST состоится концерт российской музыкальной группы «лампабикт», основанной Артемом Якимовым. Коллектив работает на стыке инди-фолка, инди-рока и этники, создавая собственное узнаваемое звучание, в основе которого — гитара, скрипка, саксофон, аккордеон и ударные, складывающиеся в насыщенную и многослойную музыкальную фактуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта»

Фото: Конная Лахта Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта»

Фото: Конная Лахта

Грация в историческом декоре: с 11 по 13 сентября в конноспортивном комплексе «Конная Лахта» пройдут Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта» и грандиозный финал «Кубка Белых ночей — 2026». Турнир «Кубок Белых ночей» — уже сложившаяся традиция, которая на протяжении пяти лет подряд собирает элиту российского конного спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Как Иван в сказку попал»

Фото: «Мираж Синема» Кадр из фильма «Как Иван в сказку попал»

Фото: «Мираж Синема»

12 сентября, на шесть дней раньше официальной премьеры, Виктор Бычков в кинотеатре «Мираж ПИК» представит фильм «Как Иван в сказку попал». В центре истории — обычный мальчик Иван Добрынин, который считает сказки скучными выдумками. Гораздо больше его интересуют гаджеты, супергерои и интернет. Но однажды он открывает старинный волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок, где оживают знакомые персонажи, а за каждым поворотом его ждут новые испытания.

Посмотреть по-новому на привычные вещи предлагает фильм «Овсянка для чемпионов» (Константин Кости, 2025), который пройдет 12 сентября в рамках Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend. Это обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши в шотландской деревушке Каррбридж, снятый в духе фильмов Уэса Андерсона и вдохновленный работами Мартина Парра.

В подборке Best of Beat, представляющей зрительские хиты фестиваля прошлых лет, зрители увидят два фильма. «Двадцать лет со Смешариками» рассказывает о команде мультсериала «Смешарики», на котором выросло несколько поколений российских детей, а «Я — Мартин Парр» — о легендарном фотографе Мартине Парре.

Тему моды поднимет в этот же день, 12 сентября, картина «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды». Единственный фестивальный показ кинопортрета Джорджо Армани сопроводит мини-лекция искусствоведа и историка костюма, лектора образовательного проекта masters Ольги Хорошиловой.

Показ картины о великом хамелеоне поп-музыки «Боуи: последняя глава» в этот день состоится на Новой сцене Александринского театра. Его предварит хоровое интро от любительского проекта «Нескучный хор». Вместе с командой «Нескучного хора» живым музыкальным сопровождением зрители споют легендарную Space Oddity.

Другой фильм, который покажут в этот же день, 12 сентября, «Канье Уэст: во имя кого?» Нико Бальестероса, охватывает шесть лет жизни одного из самых обсуждаемых музыкантов на планете. Без фильтров и пояснений фильм фиксирует путь Канье от гениальности к одиночеству на фоне его рушащейся империи.

Еще одну значимую эпоху в музыке затрагивает фильм «Лучшее лето» из программы последнего фестиваля «Сандэнс» — целая документальная капсула времени, снятая внутри австралийского музыкального фестиваля в середине 1990-х. Камера режиссера оказывается не только на сцене, но и за кулисами, среди музыкантов, друзей и людей, которые еще не знают, что становятся частью культурной истории: Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Beck, Bikini Kill и другие герои эпохи предстают живыми людьми в момент, когда все только начинается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO

12 сентября на сцене «Колизей Арены» покажут спектакль «Фрида». На его постановку Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко в России: вокал, гитара, перкуссия.

В этот же день, 12 сентября, «Зенит» встречает московский «Локомотив» на «Газпром Арене». Главный матч тура — это энергия трибун и эмоции, которые не передает ни один экран. Перед матчем гостей ждет концерт настоящих романтиков петербургской сцены — группы «Марсель» — и грандиозное шоу прямо на поле. Кроме того, предусмотрена большая развлекательная программа: игровые площадки и творческие мастер-классы; рестораны и фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню; аквагрим, студии причесок, яркие фотозоны и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный праздник «Яблочный полдень» в музее-заповеднике «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село» Семейный праздник «Яблочный полдень» в музее-заповеднике «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село»

12 сентября в музее-заповеднике «Царское Село» пройдет традиционный семейный праздник «Яблочный полдень». В течение дня на территории исторического оранжерейного комплекса «Верхние теплицы» будут проходить авторские экскурсии. Впервые экскурсию по яблоневому саду проведет Бруно Кристиан-Анри Мармэ — французский заводчик яблоневых садов и эксперт по плодовым культурам, который более 15 лет внедряет новаторские идеи в сфере садоводства в России. Главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова проведет «овощной» стендап и расскажет о том, как выращивали овощи в царскосельской императорской резиденции и что из них готовили.

Маленьким гостям образовательный театр Екатерины Тихоновой покажет интерактивные спектакли «Сказка про Пыха» и «Как Комар и Муха борщ варили», а актеры студии Persona Viva проведут мастер-класс по русским народным танцам. Финальным аккордом станет джаз — концерт группы Original Jazz Experience.

Гости будут дегустировать сваренное прямо на празднике варенье, причем к традиционному яблочному в этот раз добавится варенье из яблок и моркови, а также из лука. Кроме того, в программе праздника — мастер-классы для детей и взрослых, чайная церемония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал Кубка губернатора по гольфу в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: Гольф-клубе «Петергоф» Финал Кубка губернатора по гольфу в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: Гольф-клубе «Петергоф»

Финал одного из главных турниров сезона — «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по гольфу» — состоится 12 сентября. Впереди — яркий день на свежем воздухе в гольф-клубе «Петергоф». Для гольфистов и гостей турнира готовится много интересного: партнерские интеграции, специальные активности и насыщенная программа. А завершится день традиционно красиво — гала-ужином и торжественной церемонией награждения победителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

В этот же день, 12 сентября, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака.

В концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 12 сентября пройдет концерт для всей семьи «Сказки английского органа». Старинный инструмент оживит музыку шекспировских времен, а ведущая Наталия Энтелис расскажет о жизни и творчестве английских композиторов — Перселла, Берда, Доуленда, Генделя и других знаменитых мэтров. Произведения, созданные четыре столетия назад, станут частью волшебного рассказа, который орган и ведущая поведают своими неповторимыми голосами. Вместе с ней на сцену выйдет приглашенная солистка Анастасия Самарина (меццо-сопрано), чей теплый голос добавит программе особую камерность и проникновенность.

А 13 сентября концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина представит «В вихре органных труб» — сольный органный концерт Вероники Лобаревой, обладателя премии «Органист года» (2025). Название говорит само за себя: это не церемонная прогулка по эпохам, а настоящий звуковой поток. Бах и Перселл задают стремительный пульс, грозовое «Лето» Вивальди обрушивает шквал, а «Пляска смерти» Сен-Санса закручивает в саркастическом танце. Во втором отделении время ускоряется — редкая «Саламанка» Ги Бове и картины древнего мира Эльмира Низамова приводят к ослепительной Токкате Дюруфле. От первого аккорда до финала музыка здесь не шествует — она несется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в особняке Половцова

Фото: РМС Концерт в особняке Половцова

Фото: РМС

13 сентября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на концерт в особняке Половцова, вдохновленный Испанией. В мерцании свечей прозвучат произведения, в которых слышны ритмы фламенко, солнечная энергия и неповторимый испанский характер: музыка Исаака Альбениса, Энрике Гранадоса, Мануэля де Фальи и других выдающихся композиторов, от темпераментных ритмов и интонаций фламенко до тонкой лирики и выразительной мелодики, где страсть и свобода становятся частью каждого звука.

13 сентября в Джаз-клубе Игоря Бутмана — Юлия Савельева с проектом «Голос Хикари», где Юлия объединяет музыкантов-единомышленников, влюбленных в многогранную японскую культуру. Для своей программы музыканты отобрали популярные песни известных японских исполнителей, среди которых Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko, Rimi Natsukawa, Misora Hibari, Teresa Teng, а также песни из кинофильмов Hayao Miyazaki. Известные японские композиции интерпретируются в авторских джазовых аранжировках. Дополняют программу авторские композиции участников проекта в стиле джаз-фьюжен.

В этот же день, 13 сентября, в подборке Best of Beat в рамках Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend будут представлены фильмы «Двадцать лет со Смешариками», «Я — Мартин Парр», «Аалто» — об архитекторе Алваре Аалто и «Бег — это свобода» — вдохновляющая история про культуру бега. Также состоится показ фильмов «Боуи: последняя глава», «Канье Уэст: во имя кого?» и «Биостанция Анива: дело длинной воли».

14 сентября зрителям покажут фильмы «Я — Мартин Парр» и «Боуи: последняя глава», а 15 сентября — «Боуи: последняя глава» и «Овсянка для чемпионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша на здании Театра им. Пушкина (ныне — Александринский театр)

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра Афиша на здании Театра им. Пушкина (ныне — Александринский театр)

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра

Петербургская филармония разработала уникальный «Блокадный музыкальный маршрут». Экскурсия, приуроченная к 85-летию начала блокады Ленинграда и посвященная его культурной жизни в годы Великой Отечественной войны, состоится 15 сентября и объединит главные музыкальные точки на карте блокадного города.

Маршрут пройдет по небольшому участку центра города: в орбиту повествования войдут и легендарный Дом радио, и Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, и другие памятные точки, сосредоточенные на территории исторического центра между Михайловской, Итальянской, Малой Садовой улицами и площадью Островского. Экскурсия включит посещение Большого зала Филармонии, Музея Театра музыкальной комедии, Актерского и Зрительского фойе Александринского театра, дав таким образом участникам возможность ощутить «эффект присутствия». Проведет ее специалист по историческому краеведению, сотрудник Петербургской филармонии, кандидат искусствоведения Ольга Гаврилина. Автор идеи и концепции экскурсии — заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктор исторических наук Юлия Кантор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

16 сентября Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского представит в Эрмитажном театре балет «Щелкунчик». Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

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Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

16 сентября в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета играют комедию «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира.

В этот же день, 16 сентября, в рамках Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend представят «Боуи: последняя глава», «Бег — это свобода» и «Овсянка для чемпионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр MarimbaMix

Фото: художественный руководитель MarimbaMix Станислав Григоренко Оркестр MarimbaMix

Фото: художественный руководитель MarimbaMix Станислав Григоренко

17 сентября оркестр MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко приглашает в путешествие по самым ярким страницам киномузыки — от легенд Голливуда до бессмертных хитов советского кино, которые прозвучат на сцене концертного зала «Колизей Арена». Великие саундтреки двух кинематографических эпох прозвучат в одном концерте. Грозный «Имперский марш» из «Звездных войн», лирический вальс из «Берегись автомобиля», задорная музыка «Кавказской пленницы» — в аранжировке оркестра MarimbaMix. Вместе с оркестром выступят солисты: Елена Даник — саксофон и Константин Стуков — труба. Маримбы, вибрафоны и ударные, дополненные саксофоном и трубой, придают знакомым мелодиям новую глубину, текстуру и эмоциональную окраску.

17 сентября в рамках Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend в подборке Best of Beat покажут «Время брутализма» — личный портрет памятников брутализма в македонском городе Скопье.

В этот же день будет представлена «История бетона» — абсурдная комедия о главном материале планеты от создателя культового сериала HBO «Полезные советы» Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ромкомов к строительной смеси, режиссер создал пронзительный фильм о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации.

Также покажут фильм «Боуи: последняя глава».

А 18 сентября в фильме «Модернизм. Inc» зрители узнают историю архитектора Эллиота Нойеса, научившего бизнес говорить на языке дизайна, увидят фильмы «Я — Мартин Парр», «Бег — это свобода» и «Боуи: последняя глава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джампьеро Ассумма Будапешт, 2018 год. Цифровой отпечаток

Фото: Институт Листа — Венгерский культурный центр Джампьеро Ассумма Будапешт, 2018 год. Цифровой отпечаток

Фото: Институт Листа — Венгерский культурный центр

18 сентября Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО совместно с Венгерским культурным центром (Институт Листа) представляет проект о венгерской культуре — «Культурный ассамбляж». Выставочная программа проекта состоит из двух частей: работ венгерского фотографа и художника Йожефа Кадара из собрания РОСФОТО и серии «Образы Будапешта» современного фотографа Джампьеро Ассуммы. Название отсылает к художественному понятию ассамбляжа — произведения, в котором самостоятельные элементы складываются в единое целое. Подобно этому явлению, проект объединяет двух авторов разных поколений и художественных направлений. Две его части раскрывают разные грани венгерской культурной среды, соединяя различные эпохи, художественные традиции и авторские подходы. Фотография при этом выступает универсальным языком культурного диалога, взаимного узнавания и понимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 18 сентября представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный оркестр «Северная симфониетта»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Камерный оркестр «Северная симфониетта»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В этот же день, 18 сентября, камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело откроет концертный сезон второй сцены Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Впервые после летнего межсезонья жемчужины мирового камерного репертуара зазвучат в стенах Концертного зала на Английской набережной, а солисты оперы наполнят вечер многотембровыми, яркими голосами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечер «Три гения романтизма»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Вечер «Три гения романтизма»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

А 19 сентября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина состоится сольный фортепианный концерт Евгения Изотова — победителя международных конкурсов, хорошо знакомого петербургскому слушателю и востребованного на лучших сценах Европы и Азии. Программа вечера «Три гения романтизма» приурочена к 230-летию Франца Шуберта и 215-летию Ференца Листа, а также не менее заметному их современнику — Фредерику Шопену. Три темперамента, три голоса и одна эпоха, услышанная по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

19 сентября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам А. П. Чехова «Чехов. Хочется жить!». «Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться? глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных судьбах, ничтожности и величии Человека и о бесконечной надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конноспортивный комплекс «Вента Арена»

Фото: КСК «Вента Арена» Конноспортивный комплекс «Вента Арена»

Фото: КСК «Вента Арена»

19 сентября конноспортивный комплекс «Вента Арена» приглашает на торжественную церемонию закрытия сезона. Мероприятие объединит профессионалов и любителей конного спорта и станет ярким финалом соревновательного года.

В этот же день, 19 сентября, в рамках Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдут сразу несколько фильмов: «Двадцать лет со Смешариками», «Овсянка для чемпионов», «Время брутализма», «Аалто», «Боуи: последняя глава», «Биостанция Анива: дело длинной воли», «Канье Уэст: во имя кого?» и «Лучшее лето».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

20 сентября в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета представляют музыкально-поэтический спектакль в одном действии «Евгений Онегин. Страницы романа». Автором идеи является народная артистка России Лариса Луппиан. Режиссер — народный артист России Олег Леваков. В спектакле принимает участие Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, дирижер — народный артист России Александр Чернушенко. Звучит музыка из произведений П. И. Чайковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из балета «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

20 сентября в Эрмитажном театре состоится спектакль-балет «Ромео и Джульетта», в котором партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов.

В этот же день, 20 сентября, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится премьера симфонической поэмы «Поэма семи сказок», созданной композитором Николаем Головиным по мотивам одноименного цикла Виктора Васнецова. Концерт приурочен к 100-летию со дня памяти великого русского художника.

Премьера объединит живопись, симфоническую музыку, художественное слово и современные цифровые технологии. Во время исполнения на экранах будут появляться полотна Васнецова, а отдельные детали картин с помощью искусственного интеллекта придут в движение и синхронизируются с музыкой. Перед каждой частью поэмы заслуженный артист России Михаил Черняк расскажет об истории создания картины, художнике и скрытых деталях его работ.

Во втором отделении концерта прозвучат симфоническая картина «Волшебное озеро» А. К. Лядова, симфоническая пьеса «Сказка. Баба-Яга» Н. А. Римского-Корсакова и увертюра «Былина» В. С. Калинникова. За исполнение отвечает любительский симфонический оркестр Musica Integral под управлением дирижера Игоря Новицкого.

20 сентября Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend закроется фильмами «Двадцать лет со Смешариками», «Овсянка для чемпионов», «Биостанция Анива: дело длинной воли», «Я — Мартин Парр», «Аалто», «История бетона», «Модернизм.Ink», «Боуи: последняя глава» и «Канье Уэст: во имя кого?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федерико Мондельчи

Фото: «Дом Кино» Федерико Мондельчи

Фото: «Дом Кино»

Великая киномузыка четырех знаковых композиторов-юбиляров 2026 года — А. Зацепина, Р. Паулса, М. Таривердиева, А. Бабаджаняна — оживет в историческом пространстве Дома кино 20 сентября в рамках концерта «Долгая дорога». Неповторимую атмосферу создадут оркестр, солисты оперной труппы Мариинского театра Александр Трофимов (тенор) и Ирина Матаева (сопрано), а также специальный гость XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» — ведущий итальянский саксофонист современности, обладатель Гран-при и золотой медали Консерватории Бордо Федерико Мондельчи. В программе — выстроенная панорама киномузыки второй половины XX века: от всенародно любимых советских кинохитов до признанных шедевров мирового кинематографа в исполнении звезд классической сцены.

В этот же день, 20 сентября, в Джаз-клубе Игоря Бутмана будет звучать вечная джазовая классика на английском и любимые песни советских лет на русском в исполнении Виктора Добронравова в оригинальных интерпретациях LRK Trio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Оранжерее Тропического сада

Фото: РМС Концерт в Оранжерее Тропического сада

Фото: РМС

20 сентября «Русские музыкальные сезоны» приглашают погрузится в атмосферу мелодий неоклассиков в окружении зелени — в Оранжерее Тропического сада. Неоклассика Средиземноморья объединяет музыку современных авторов Франции и Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Маленький принц»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Спектакль «Маленький принц»

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 20 сентября представляет «Маленький принц» — детский музыкальный спектакль по философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери, который соединяет три вида искусства: выразительное слово, живопись песком и чарующие мелодии аккордеона. Магия песочной анимации оживит на глазах у зрителей хрупкие и метафоричные образы: звезды и планеты, пустыню и космос, розу, Лиса и самого Маленького принца, а музыка перенесет в атмосферу Франции прошлого века, где была написана эта трогательная история.

С 20 по 27 сентября на нескольких площадках Петербурга пройдет II Международный конкурс «Золотая арфа». Центральным мероприятием станет международный конкурс арфистов от 16 до 35 лет, в рамках которого впервые в онлайн-формате выступят дети в возрасте от 9 до 15 лет. Помимо соревновательной части, участников ждет насыщенная образовательная программа, состоящая из творческих встреч, открытых уроков, мастер-классов. Конкурс завершится масштабным Гала-концертом звезд мирового уровня.

Светлана Куликова