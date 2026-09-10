Подросток из Пензы ответит в суде за работу курьером на мошенников

В Пензе перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, в феврале 2026 года юноша решил незаконно заработать и стал курьером в мошеннической схеме. 14 марта 49-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся родственником, и сообщил, что попал в ДТП с пострадавшей и находится в больнице. Затем в разговор вступил «адвокат», который убедил пензенца передать деньги на лечение.

Следуя указаниям, потерпевший отдал сумку с 100 тыс. руб. и постельными принадлежностями приехавшему таксисту. В тот же день обвиняемый забрал сумку у водителя, перевел деньги на счета третьих лиц, оставив себе 5 тыс. руб. в качестве вознаграждения. В ходе следствия подросток полностью возместил ущерб..

Нина Шевченко