Саратовский областной суд отпустил из под стражи дорожного строителя Акопяна

Саратовский областной суд смягчил меру пресечения генеральному директору и учредителю ООО «Дорожник» Саяду Акопяну, заменив содержание в следственном изоляторе домашним арестом. Фигурант проходит по новому уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

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Как пишет «СарИнформ», уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ было возбуждено в отношении господина Акопяна 24 августа 2026 года. По версии следствия, в 2020–2021 годах он осуществлял манипуляции с банковскими переводами, направленные на сокрытие от налоговых органов наличия денежных средств на счетах организации.

26 августа Волжский районный суд Саратова удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца — до 23 октября. Защита обжаловала постановление в апелляционном порядке. 10 сентября Саратовский областной суд удовлетворил жалобу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Новый эпизод стал продолжением серии уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ООО «Дорожник». В конце апреля 2026 года следственное управление СКР по Саратовской области возбудило три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и сокрытия средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой недоимки (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2020–2022 годах руководство компании включало в декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения о сделках с 14 контрагентами, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму 74 млн руб. Кроме того, в 2022–2025 годах через лизинговые операции было легализовано 36 млн руб.

ООО «Дорожник» зарегистрировано в Петровске Саратовской области в 1998 году. Основной вид деятельности — строительство и ремонт автомобильных дорог. Выручка компании в 2024 году составила 495,4 млн руб. С января 2026 года в отношении общества введена процедура банкротства. По информации ФССП, на июль текущего года в отношении должника было открыто более 300 исполнительных производств на общую сумму свыше 550 млн руб. В июне ситуацией с задолженностью по заработной плате перед 62 сотрудниками компании занималась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова; общий долг перед коллективом превышал 11 млн руб.

Никита Маркелов