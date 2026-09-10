Татьяна Буланова, Петр Налич и «Дон Кихот»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Сочи пройдут концерты, спектакли, спортивные мероприятия и кинопоказы. В городе выступят Татьяна Буланова, Петр Налич, группа «Нэнси», Ирина Дубцова и Юрий Лоза, а в Сириусе покажут оперу и балет. Главные события — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

11 сентября в 19:00 в Зале органной и камерной музыки им. Дебольской пройдет концерт «Тульский сувенир». Гостей ждут четыре солиста, включая виртуозную гуслярку Иоанну Зубенко, народные песни в концертных обработках, танцевальные сюиты от Чайковского до Пьяццоллы. Продолжительность — 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

11 сентября в 20:00 в Центре национальных культур им. Мазлумяна (Лазаревское) состоится концерт Татьяны Булановой. В программу войдут песни «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие композиции. Певица неоднократно становилась лауреатом «Песни года», ее песни входят в репертуар российских радиостанций.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

12 сентября в 19:00 в Зимнем театре пройдет гала-концерт XVII Международного фестиваля Sochi Jazz Festival. На сцену выйдут Петр Налич и «Биг-Бэнд Сочи» Сергея Кокорина. В программе — песни Петра Налича разных лет. Исполнитель работает с материалом на русском, итальянском, английском, французском языках и в собственной манере исполнения.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

12 сентября в 20:00 на площадке «Южное взморье» пройдет концерт иеромонаха Фотия с программой «Малиновый звон». Выступление входит в юбилейный тур, посвященный 10-летию победы певца в четвертом сезоне телепроекта «Голос». В программу вошли «Шум берез», «Беловежская пуща», «Монолог», «Спокойной ночи, господа», «Малиновый звон», Ave Maria и Adagio.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

12 сентября в 20:00 в Сочи выступит группа «Нэнси». Коллектив был создан в 1992 году Андреем Костенко и Анатолием Бондаренко. Группа получила известность после выпуска первого альбома, а среди ее песен — «Отель», «Дым сигарет с ментолом» и «На столе чистый лист». За время работы музыканты выпустили более 20 альбомов. С 2022 года официальным солистом группы остается Андрей Костенко.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

13 сентября в 20:00 в Зимнем театре состоится концерт Ирины Дубцовой. Певица, поэт и композитор является лауреатом премий «Муз-ТВ», «Золотой Граммофон», RU.TV, «Песня года» и «Шансон года». Госпожа Дубцова стала победительницей четвертого сезона «Фабрики звезд» и участвовала в шоу «Точь-в-точь».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

13 сентября в 20:00 в концертном зале «Отдых» в Адлере пройдет концерт Юрия Лозы и группы «Джем». В программу войдут песни 80-х и 90-х годов, а также композиции из альбома «Крик души», выпущенного в 2025 году. Среди них — «Плот», «Сто часов», «Мать пишет», «Девочка в баре», «Пой, моя гитара», «Я умею мечтать» и «Заповедные места». Между песнями артист будет рассказывать короткие авторские истории. Продолжительность концерта — два часа.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

12 сентября в 18:00 в КЦ «Сириус» покажут оперу «Петр Первый». Постановка Челябинского театра оперы и балета им. Глинки охватывает период от поражения русской армии под Нарвой до Полтавской битвы и Гангутского морского сражения. В сюжете представлены военные события, интриги, предательство и противостояние европейских держав. Отдельной линией проходят отношения Петра и Екатерины, а также фрагменты подлинных писем Петра.

В постановке участвуют оперная и балетная труппы, хор и оркестр. Для оформления используются видеопроекции и звуки артиллерийской канонады. Режиссер — Иркин Габитов, композитор — Михаил Богданов. Продолжительность — 135 минут.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

13 сентября в 18:00 в КЦ «Сириус» представят балет «Дон Кихот» в двух действиях. В центре сюжета — история Китри и Базиля, сопровождаемая танцами, трюками, юмором и романтической линией. Действие происходит в Испании: в постановке появляются тореадоры и уличные танцовщицы, используются мотивы фанданго и болеро. Новую хореографическую редакцию подготовил Юрий Выскубенко. Театр-постановщик — Челябинский театр оперы и балета им. Глинки. Продолжительность — 130 минут.

Стоимость билетов — от 2400 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

С 10 сентября в кинотеатрах Сочи показывают фильм «Охота на императора». Действие картины разворачивается в Москве после ее взятия войсками Наполеона. Император занимает Кремль, а монахи Чудова монастыря готовят покушение на него. Одновременно молодая дворянка Мария пытается застрелить Наполеона, чтобы отомстить за погибшего брата. После неудачного покушения она оказывается втянута в противостояние, в котором участвуют генерал Мишель Клеман и польский офицер Юзеф Садок.

Режиссер фильма — Алексей Пиманов, главные роли исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков и Алексей Чадов.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

12 сентября в 18:00 в кинотеатре «МореМолл» покажут фильм «Ла-Ла Ленд». В центре сюжета — начинающая актриса Миа, которая между прослушиваниями работает официанткой, и джазовый музыкант Себастьян, подрабатывающий в барах. Герои влюбляются друг в друга, однако профессиональные цели и успех постепенно влияют на их отношения.

Режиссер фильма — Дэмьен Шазелл, главные роли исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун. Картина получила шесть премий «Оскар», семь «Золотых глобусов» и пять наград Британской академии кино. Продолжительность — 128 минут.

Стоимость билетов — от 820 руб. (16+)

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Куда сходить еще

12 сентября в 17:00 во Дворце спорта «Большой» в Сириусе пройдет хоккейный матч между командами «Сочи» и СКА. Игра состоится в Олимпийском парке на Олимпийском проспекте.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (0+)

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