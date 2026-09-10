В Сочи две «Ласточки» изменят расписание

Две пригородные «Ласточки» 11 сентября изменят маршрут в Сочи. Корректировки связаны с техническими причинами, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Поезд №6334 Сириус—Сочи отправится из Сириуса в 11:58 и проследует только до Адлера. Поезд №6357 Сочи—Сириус отправится из Адлера в 13:35, также с сокращенным маршрутом.

Актуальное расписание пригородных поездов опубликовано на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород», а также доступно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».