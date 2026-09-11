Сегодня исполняется 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Гарри Бардин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер-мультипликатор, народный артист РФ Юрий Норштейн:

— Успех приходит к тем, кто находится в состоянии отчаяния. Гарик, ты был актером, у тебя была своя профессия, но случилось так, что ты вообще ушел из театра. Обладая профессией, менять направление — это есть отчаянная смелость и внутренний натиск. И, оказавшись в «Союзмультфильме», ты попал домой. Тебе очень повезло: будучи актером и потрясающим, уникальным рассказчиком, ты еще и отлично рисуешь, и обладаешь громадным воображением. Когда все это вместе сложилось — появился режиссер Гарри Бардин. Первый же твой фильм «Конфликт» сразу с абсолютной очевидностью показал, что пришел человек, в котором соединяются его лучшие качества, которого ни с какими другими режиссерами не спутаешь. Это тот самый счастливый Случай, когда в одном человеке сошлось все. Ты на четыре дня старше меня, я помню, как на студии всегда были четыре дня, когда я обращался к тебе на вы со всем почтением, но потом наступали другие дни, и мы выравнивались. Так что я желаю тебе здоровья, и чтобы в семье было все нормально. Вы с Мариной оба относитесь с юмором к некоторым неприятностям в жизни, и это очень хорошее качество.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»