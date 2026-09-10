Водителю из Новороссийска грозит до 12 лет за смертельное ДТП с фурой

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем в феврале на дороге между Верхнебаканским и Гайдуком. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 48-летний местный житель управлял автомобилем Chevrolet Niva в состоянии опьянения. Машина съехала на обочину и столкнулась с прицепом стоявшего грузовика Sitrak. В результате ДТП погиб 26-летний пассажир Chevrolet Niva, находившийся на переднем сиденье.

Обвиняемому вменяется статья УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Максимальное наказание по ней составляет до 12 лет лишения свободы.

Анна Гречко