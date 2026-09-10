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Глава СКР хочет знать, почему в Волжском на мальчика напала стая собак

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту нападения стаи бродячих собак на десятилетнего мальчика в Волжском. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Собаки напали на ребенка 7 сентября. Мальчику удалось избежать травм благодаря вмешавшимся очевидцам.

По информации из соцсетей, безнадзорные животные уже долго обитают рядом с жилыми домами и проявляют агрессию к прохожим. В СУ СК по Волгоградской области организована процессуальная проверка, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Нина Шевченко