В Новороссийске ликвидировали два лесных пожара после атаки БПЛА

Пожарная обстановка в Новороссийске стабилизировалась: возгорания в районе телевышки и на горе Колдун полностью ликвидированы. Лесной пожар на территории Анапского лесничества в районе станицы Раевской был локализован 9 сентября в 23:30, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники лесопожарной службы продолжают мониторить территорию в районе Раевской и оперативно реагировать на возможные очаги тления. Жителей и гостей города призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и не использовать открытый огонь в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

Днем 9 сентября на территории Новороссийска фиксировались три очага возгорания. В Восточном районе пожар на территории карьера был локализован на площади 1 га, на горе Колдун площадь возгорания составляла 1,2 га, в районе хутора Дюрсо — 2,5 га. К тушению привлекались муниципальная пожарная охрана, лесничество, спасатели и волонтеры. Для доставки воды в труднодоступные участки использовали мотоциклы и квадроциклы, также задействовали вертолет.

Возгорания возникли на фоне массированной атаки беспилотников на Новороссийск в ночь на 9 сентября. По предварительным данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 получили ранения, трое находятся в тяжелом состоянии. Обломками БПЛА повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

Кроме того, глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что предварительно повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В шести частных домах в Восточном районе повреждения оказались настолько серьезными, что семьи планируют расселить. При обнаружении пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Анна Гречко