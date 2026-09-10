Полиция Новороссийска поможет восстановить утраченные после ЧС документы

Полиция Новороссийска организовала помощь жителям, утратившим документы в результате чрезвычайной ситуации. Как сообщили в городском управлении МВД, граждане могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции города независимо от района проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прием ведется по адресам: улица Новороссийской Республики, 8 (Центральный район), улица Куникова, 102 (Южный район), улица Луначарского, 19 (Приморский район) и улица Пролетарская, 12 (Восточный район). Жителям, чьи документы были утрачены или повреждены, полиция рекомендует обратиться в подразделения по вопросам миграции для получения необходимой помощи.

Телефоны подразделений: Центральный район — 8 (8617) 61-45-56; Южный — 8 (8617) 22-41-20; Приморский — 8 (8617) 26-16-43, 26-16-46; Восточный — 8 (8617) 60-56-56.

В ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что предварительно повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В шести частных домах в Восточном районе повреждения оказались настолько серьезными, что семьи планируют расселить.

При атаке также пострадали три предприятия, храм Спиридона Тримифунтского, школа №15 и другие социальные объекты. В городе были повреждены участки водопроводной сети, контактная сеть троллейбуса и остекление зданий. Коммунальные службы, управляющие компании, спасатели и волонтеры занимаются расчисткой территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Анна Гречко