Двое граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на судно в Черном море

Двое граждан Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно «ТЕДИ» в Черном море. Инцидент произошел 9 сентября, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Помимо погибших, двое членов экипажа получили ранения и были госпитализированы. После лечения пострадавшие смогут вернуться на родину.

МИД Азербайджана ведет координацию с дипломатическими представительствами страны. Также ведомство взаимодействуеь с компетентными органами соответствующих государств.

«Еще раз призываем граждан Азербайджана воздержаться от поездок в районы, где ведутся военные действия или нестабильная ситуация в области безопасности, от трудовой деятельности в этих районах, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, курсирующие по этим маршрутам»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 448 БПЛА. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.

Анна Гречко