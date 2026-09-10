В Новороссийске меценатов привлекут к восстановлению поврежденного храма

Меценатов планируют привлечь к восстановлению храма Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, поврежденного при атаке беспилотников в ночь на 9 сентября. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сейчас срочно нужно решить вопрос с укреплением купола, чтобы не было обрушения»,— написал господин Алтухов. По его словам, вопрос восстановления храма власти намерены решать совместно с меценатами.

При атаке были повреждены кровля и купола центральной части храма, частично пострадало остекление. Внутреннее убранство практически не пострадало: иконы уцелели, стены и алтарная часть получили точечные повреждения.

На прилегающей территории разрушено хозяйственное строение, прямым попаданием повреждена газовая труба. Аварийная служба оперативно устранила порыв.

Поврежденный купол планируют демонтировать, чтобы предотвратить обрушение крыши, после чего территорию расчистят. В работах участвуют прихожане, волонтеры и казаки. С 10 сентября к восстановлению должна приступить подрядная организация.

Поврежденные участки храма и витражные окна временно закроют пленкой. Новые стеклопакеты заказаны для храма и пострадавшей при атаке школы №15.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Прошедшей ночью город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате налета дронов погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения.

Анна Гречко