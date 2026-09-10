В Москве пройдет второй ИТ-форум «Цифровые решения». Ключевые темы в этом году: цифровая инфраструктура, цифровые платформы, искусственный интеллект и облачные сервисы, кибербезопасность и ПО, образовательные платформы и развлекательные сервисы. Ожидается до 20 тыс. гостей, представителей властей и бизнеса, включая гостей из 100 стран. Форум пройдет в Национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября.

Объем российско-китайской торговли вырос почти на 30% за восемь месяцев 2026 года. Как сообщил спецпредставитель президента Борис Титов, каждая четвертая иностранная компания в стране сегодня связана с Китаем — зарегистрировано более 15,5 тыс. действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями.

«Северсталь» опровергла данные о претензиях Росприроднадзора к заводу в Череповце. По итогам проверки ведомство не установило превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ на источниках. По данным издания «Вологда регион», у регулятора возникли вопросы к установкам и средствам контроля за выбросами на металлургическом комбинате. Ведомство выдало предприятию предписание об устранении нарушений.