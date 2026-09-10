В двух округах Анапы завершили первый этап ремонта дорог

В Анапе завершен первый этап ремонта дорог в Благовещенском и Витязевском сельских округах. Работы продолжаются в Анапском, Приморском, Супсехском и Джигинском округах, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sbmaslova Фото: t.me / sbmaslova

Дороги ремонтируют по технологии укладки фрезерованного асфальтобетона с обработкой вяжущей смесью. Специалисты муниципального отдела дорожного хозяйства и профильного учреждения регулярно проверяют состояние обновленных участков.

По итогам последнего мониторинга на отремонтированных дорогах не выявили новых выбоин, ям и других дефектов. После осадков скопления воды на проезжей части также не зафиксировали благодаря сформированному уклону дорожного профиля. Контроль за состоянием отремонтированных участков будет продолжен на постоянной основе.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова рассказала в интервью изданию «Ъ-Кубань», что власти города изменили подход к ремонту дорог. По ее словам, администрация провела инвентаризацию улично-дорожной сети: объехала все дороги, выявила дефекты, определила необходимые виды работ и нашла дополнительные средства за счет экономии. От капитального ремонта в центре Анапы, где дорожная ситуация менее острая, мэрия отказалась и перераспределила финансирование на участки, непригодные для проезда.

Сейчас городские власти сосредоточились на контроле за подрядчиками — их своевременным выходом и качеством выполнения работ. Отвечая на вопрос о том, почему нынешнему руководству Анапы удастся решить дорожную проблему лучше предшественников, Светлана Маслова сообщила, что администрация изменила подход к контрактной работе.

Анна Гречко