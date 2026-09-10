В Калининградской области 12 кандидатов от «Партии Пенсионеров» снялись с выборов

В Калининградской области 12 из 15 кандидатов, выдвинутых региональным отделением «Партии Пенсионеров», снялись с выборов в областное Заксобрание. Их регистрация была аннулирована на основании личных заявлений, сообщили в региональном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области аннулировали регистрацию 12 кандидатов от Партии Пенсионеров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Калининградской области аннулировали регистрацию 12 кандидатов от Партии Пенсионеров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«По состоянию на 9 сентября 2026 г. на основании личных заявлений кандидатов от отделения „Партии Пенсионеров“ решениями окружных избирательных комиссий аннулирована регистрация 12 из 15 участвующих в выборах кандидатов избирательного объединения. 10 сентября в Калининградском областном суде состоятся заседания по исковым заявлениям окружных комиссий округов 6, 9 и 18 по отмене регистрации 3 кандидатов»,— сообщили в избиркоме.

Речь идет о Сергее Левине, Андрее Скороходкине и Станиславе Хрулеве, которые баллотируются по округам №6, №9 и №18 соответственно. Их регистрацию окружные комиссии намерены оспорить в суде 10 сентября.

Таким образом, на данный момент регистрацию сохранили только три из 15 кандидатов, выдвинутых партией.

В конце августа Калининградский областной суд также снял с выборов бывшего заместителя главы Зеленоградского округа Сергея Заболотного, баллотирующегося по округу №11. Рассмотрение его дела в Первом апелляционном суде было запланировано на 11 сентября.

Матвей Николаев