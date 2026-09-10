В Геленджике объявили опасность атаки БПЛА

Геленджике объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Об этом сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для экстренных обращений работает номер 112.

9 сентября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о введении на отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта локального режима ЧС. По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, поврежден один автомобиль.

На электроподстанции велось тушение пожара. Электроснабжение во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода было восстановлено.

Анна Гречко