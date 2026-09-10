Аэропорт Сочи обслужил 5,2 тысячи пассажиров после снятия ограничений

С момента снятия ограничений по состоянию на 12:30 мск 10 сентября аэропорт Сочи обслужил 5,2 тыс. пассажиров, а также 8 рейсов на вылет и 24 рейса на прилет. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Регистрация пассажиров идет непрерывно, самолеты обслуживаются на перроне в порядке очередности. Всего на сегодня запланировано 85 рейсов на прилет, 79 — на вылет и обслуживание более 25,5 тыс. пассажиров.

Для помощи пассажирам в общей зоне терминала работают менеджеры по гостеприимному сервису в голубых жилетах, также можно обратиться к сотрудникам на стойке информации в секторе В2. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса у авиакомпании перед вылетом и следить за информацией в аудиообъявлениях, на электронных табло, информационных экранах в терминале, а также на официальных сайтах перевозчика и аэропорта.

«Аэропорт Сочи совместно с авиакомпаниями прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 10 сентября в аэропорту Сочи задержаны более 70 рейсов после ночных ограничений на полеты. На вылет в аэропорту Сочи были задержаны 40 рейсов, на прилет — 33. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров. Прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажиров.

Алина Зорина