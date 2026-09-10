Светлана Мананкина покидает комитет Заксобрания Ростовской области

Светлана Мананкина оставит пост председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию и культуре. Причиной стали переезд в Москву и смена места работы, о чем политик сообщила в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗС РО Фото: Пресс-служба ЗС РО

«Сегодня мой последний день в должности председателя комитета по образованию и культуре. Решение было непростым, но закономерным», — сообщила Светлана Мананкина.

Карьера путь госпожи Мананкиной в Ростовской области началась в 2010 году, когда она переехала в Ростов-на-Дону и заняла должность советника губернатора Василия Голубева, которую занимала до 2018 года. В 2018 году она была избрана депутатом регионального парламента и возглавила комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике.

С 2022 года Светлана Мананкина совмещала руководство комитетом с обязанностями заместителя председателя Заксобрания, а после перевыборов 2023 года вновь была утверждена в должности вице-спикера. Важным этапом в ее профессиональном развитии стало участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»: в мае 2026 года Мананкина стала его победителем.

Наталья Белоштейн