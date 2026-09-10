Плюс на минус

В Самарской области в новом учебном году в школу пошли 357 тыс. детей, из них 30 тыс. — первоклассники. Такие данные приводит региональное правительство. За последние несколько лет число учеников сократилось на 2%, а количество первоклассников — примерно на четверть. Так, в учебному году 2023-2024 в регионе было 365 тыс. обучающихся, показатель рос с 2016 года. Первоклассников в тот же период было 40 тыс. В 2024 году в первый класс пошли уже около 35 тыс. детей, в прошлом году — 33 тыс. человек. По словам экспертов, отрицательная динамика является отражением ухудшающихся демографических показателей региона начиная с 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно данным правительства Самарской области, в новом учебном году в школы региона пришли 357 тыс. обучающихся. Последние несколько лет в регионе наблюдается снижение количества школьников. Так, например, в учебном году 2023-2024 обучающихся было на 2 % больше — 365 тыс. человек, в прошлом году их число сократилось до 361 тыс. человек. До этого показатель ежегодно увеличивался. Для сравнения, с 2016 года до 2022 года количество учеников возросло с 314 тыс. до 358 тыс. человек.

Кроме того, за последние три года заметно снизилось число первоклассников. В учебном году 2024-2025 в первый класс пошли около 35 тыс. детей, в прошлом — более 33 тыс. человек. В этом году количество первоклашек сократилось до 30 тыс. В 2023 году их было на 25% больше — 40 тыс. детей, до этого показатель увеличивался из года в год.

По данным на 2025 год, в Самарской области проживают 3 млн 112,6 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом, число людей сократилось на 16, 9 тыс. человек, или на 0,5%. В 2024 году в регионе проживали 3 млн 129,5 тыс. человек, что на 0,4 % меньше, чем в 2023 году. В целом в регионе с 2017 года наблюдается сокращение численности населения.

В Самарской области, по данным на 2026 год, действует 685 общеобразовательных учреждений. На этапе строительства находятся школа в Сызрани и три школы в Тольятти. В Самаре в этом году открылся новый корпус школы № 92. Здание возведено застройщиком ЖК «Сокол» на ул. Революционной и рассчитано на 500 мест. «Нехватки (учителей. — Прим. "Ъ-Волга") нет: все предметы в школах региона преподаются. Вместе с тем существует потребность в учителях русского языка и литературы, математики и физики, английского языка, начальных классов», — отмечается в сообщении областного правительства.

В сентябре 2025 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что подростки стали чаще выбирать колледж после 9-го класса. Так, в прошлом году в учебные учреждения среднего профессионального образования было подано 3,5 млн заявлений, что на 900 тыс. больше, чем в 2024 году. Министр назвал данные «абсолютным рекордом». Однако, по словам доктора социологических наук Владимира Звоновского, «этому тренду уже 10 лет».

В целом снижение количества школьников эксперт связывает с ухудшением демографических показателей. «Поскольку начиная с 2017 года число родившихся в регионе падает, ожидать роста числа первоклассников было бы странно», — отмечает Владимир Звоновский.

По мнению депутата Самарской губернской думы седьмого созыва, члена комитета по образованию и науке Марины Ериной, страна находится в «очередной демографической яме». «Люди обеспокоены ростом цен, нет уверенности в завтрашнем дне. Хорошо, что президент продлил программу материнского капитала до 2030 года, возможно, это поможет улучшить рождаемость. Я бы не сказала, что в регионе не хватает школ, скорее, есть неравномерное их распределение — например, в сельских районах приходится закрывать некоторые классы из-за отсутствия детей, при этом в густонаселенных городских районах с большим количеством новостроек нужны новые школы. То же самое с учителями — нехватки нет, но, например, учителям определенных предметов приходится работать на 1,5-2 ставки. Чтобы учителей было больше, нужно возрождать престиж профессии, поднимать заработную плату», — говорит Марина Ерина.

Сабрина Самедова