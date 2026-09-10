Прибыль липецкого бизнеса просела вдвое по сравнению с прошлым годом

В первом полугодии 2026-го сальдированный финансовый результат коммерческих организаций Липецкой области составил 59 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по сопоставимому кругу уменьшился на 47,9%. Об этом рассказали в Липецкстате 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аналитики пояснили, что при подсчете не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации. С учетом этого в Липецкстате подсчитали, что прибыль в регионе по итогам шести месяцев получили 288 организаций в размере 68,8 млрд руб. Убыток имели 129 организаций на общую сумму 9,8 млрд руб.

Доля прибыльных организаций по сравнению с январем-июнем 2025-го уменьшилась на 4,8 процентного пункта, а сумма их прибыли снизилась на 43,4%. Наибольший удельный вес прибыльных организаций отмечен в Данковском (87,5%), Становлянском (85,7%) и Добровском (80%) округах.

Размер просроченной кредиторской задолженности липецкого бизнеса на конец июня 2026 года составил 11 млрд руб., уменьшившись за месяц на 20,9%. Доля «просрочки» в общем объеме составила 2,9%.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что убыточными в первом полугодии 2026-го оказались 42% компаний в Курской области. Совокупный убыток составил 22,3 млрд руб.

Денис Данилов