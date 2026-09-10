Глава Сочи навестил подростка, пострадавшего при атаке БЭК на набережной

Глава Сочи посетил детскую больницу, где находится 16-летний юноша, оказавшийся на набережной в момент вчерашней атаки безэкипажных катеров. Состояние подростка стабильное, он под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь. В лечебных учреждениях также остаются трое взрослых, которые оказались в эпицентре событий. Их самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное, лечение проводится в полном объеме. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Помимо больницы, глава города посетил Приморскую набережную, где ведутся работы по ликвидации последствий. Курортная инфраструктура пострадала незначительно — восстановить необходимо остекление и элементы фасадов. Собственники объектов наводят санитарный порядок. Администрация Сочи оказывает необходимое содействие, в том числе помогает в решении вопросов, связанных со страхованием.

«Основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от "Маяка" до "Приморского" временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ»,— отметил Андрей Прошунин.

По его словам, городской оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле.

Алина Зорина