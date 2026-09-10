В Ростове высадят более 30 тысяч новых растений после урагана

В Ростове-на-Дону продолжается восстановление зеленых насаждений, пострадавших во время июльского урагана. Как сообщил в эфире телеканала «Дон 24» заместитель главы городской администрации по ЖКХ Станислав Марченко, в общей сложности планируется высадить более 30 тыс. растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

На данный момент в городе высажено около 15 тыс. кустарников и деревьев, еще около 17 тыс. планируют посадить в ближайшее время. Подбор посадочного материала ведется совместно со специалистами Ботанического сада.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ураган на донскую столицу обрушился вечером 25 июля. Сотни домов остались без света и воды, движение поездов и общественного транспорта оказалось нарушено. Один человек погиб, более 50 пострадали.

Наталья Белоштейн