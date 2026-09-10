На Дону к 2030 году число пенсионеров в полтора раза превысит количество детей

В Ростовской области в 2026-2030 годах ожидается заметное изменение возрастной структуры населения. Наиболее существенное сокращение — на 11,1% — прогнозируется среди жителей моложе трудоспособного возраста, что является следствием падения рождаемости в 2010-х годах. Одновременно численность трудоспособного населения вырастет на 1,1% за счет входа в рабочий возраст относительно многочисленных когорт 2000-х годов. Численность лиц старше трудоспособного возраста снизится на 3,3%. Соответствующая информация содержится в региональной дорожной карте по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Несмотря на эти подвижки, диспропорция возрастной структуры сохраняется. К 2030 году доля граждан старше трудоспособного возраста составит 23,8%, что в 1,6 раза больше доли детей и подростков моложе трудоспособного возраста (14,7%). Таким образом, на каждого несовершеннолетнего в регионе будет приходиться более чем полтора пенсионера.

Демографические тенденции формируют ряд вызовов для системы социальной защиты, обозначенных в прогнозе. Среди них — старение населения на фоне высокой доли инвалидности среди лиц старше 65 лет, что увеличивает нагрузку на систему социального обслуживания, прежде всего в части долговременного ухода. Сокращение численности молодежи моложе трудоспособного возраста на 10% к 2030 году создает риски для экономики и сохранения кадрового потенциала региона.

Устойчивое снижение рождаемости, в свою очередь, требует пересмотра подходов к предоставлению социальных услуг семьям с детьми и семьям, планирующим рождение ребенка, — вплоть до изменения структуры профильных подразделений организаций социального обслуживания.

Еще одним вызовом называется балансировка трудовых ресурсов: приток молодых кадров в трудоспособный возраст частично компенсирует демографическое давление, однако в долгосрочной перспективе дефицит молодежи может негативно сказаться на рынке труда и экономическом развитии Ростовской области.

Наталья Белоштейн