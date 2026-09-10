Школа №35 в Анапе получила статус лицея имени Безкровного

Школа №35 в Анапе начала учебный год в новом статусе — лицея имени А. Д. Безкровного. Учреждение специализируется на углубленном изучении естественно-научных и технических дисциплин, включая физику, химию, биологию, математику, информатику и инженерные направления, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В лицее увеличили число предпрофильных классов. В частности, открыт первый в Анапе кадетский класс с инженерным уклоном, а также по два медицинских, курчатовских и агротехнологических класса.

Учреждение заключило декларацию о намерениях со школой из Харбина. Учащиеся получили возможность изучать китайский и испанский языки. К дополнительным общеразвивающим программам привлекли преподавателей вузов, кабинеты инженерных классов модернизировали, а в старших классах увеличили количество часов проектной деятельности.

Следующим этапом станет открытие учебного Конструкторского бюро — пространства с техническим оборудованием, где школьники смогут работать над собственными инновационными проектами. Перепрофилирование школы в лицей направлено на подготовку специалистов для научной и технической сфер.

Ранее сообщалось, что в школах Анапы увеличивается число профильных классов. В 2026/27 учебном году их стало 111 против 103 годом ранее.

Анна Гречко