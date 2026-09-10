Крупнейшая библиотека Ростовской области возобновила работу после атаки БПЛА

Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону возобновила прием читателей после повреждений, полученных при атаке беспилотников. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе учреждения.

С 10 сентября библиотека снова работает, хотя восстановительные работы в здании еще продолжаются. Точные сроки их завершения пока не определены. При атаке 6 сентября в здании были выбиты окна.

Донская государственная публичная библиотека находится на улице Пушкинской, 175а и является центральной библиотекой Ростовской области и старейшим книгохранилищем Юга России. Она была основана 7 января 1886 года и сегодня является крупнейшей среди центральных библиотек регионов России.

Современное здание библиотеки открыли в 1994 году. Его проектировали архитектор Ян Занис и инженер Борис Сидельковский; строительство продолжалось более 30 лет — работы начались в 1974 году. Фонд библиотеки насчитывает около 5,5 млн единиц хранения.

Помимо книгохранилища, библиотека работает как информационный и культурный центр: здесь есть выставочные и кинозалы, электронная библиотека, проводятся выставки, лекции, концерты, книжные ярмарки и другие мероприятия.

Валерий Климов