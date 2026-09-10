Петербуржцы стали чаще ездить за границу в бархатный сезон

Доля бронирований зарубежного жилья петербуржцами на сентябрь-октябрь 2026 года выросла на 3 процентных пункта и достигла 36% год к году. Среди наиболее популярных направлений — Беларусь, Турция, Абхазия, Грузия и Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее заметно за год вырос спрос на размещение в Армении — на 55%

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Наиболее заметно за год вырос спрос на размещение в Армении — на 55%

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Наиболее заметно за год вырос спрос на размещение в Армении — на 55%. Число бронирований в Абхазии и Грузии увеличилось на 32% в каждой стране, в Италии — на 18%, Узбекистане — на 17%, Турции — на 14%.

В десятку популярных зарубежных направлений у жителей Петербурга также вошли Япония, Азербайджан и Франция. Чаще всего петербуржцы бронируют поездки вдвоем — на такие путешествия приходится 59% заказов. Еще 23% составляют поездки в одиночку, по 9% — путешествия семей с детьми и компаний взрослых.

Средняя стоимость ночи в зарубежных отелях и апартаментах на бархатный сезон составила 8,4 тыс. рублей. Это на 2% ниже показателя годом ранее. Наиболее востребованы трехзвездочные отели — 27% бронирований, еще по 18% приходится на четырехзвездочные гостиницы и объекты без звезд.

При этом петербуржцы продолжают активно путешествовать по России. В числе самых популярных направлений на сентябрь-октябрь — Москва, Калининград, Сочи, Казань, Зеленоградск, Нижний Новгород, Псков, Владивосток, Махачкала и Кисловодск. Наибольший рост бронирований год к году зафиксирован в Зеленоградске — на 18%, Нижнем Новгороде — на 8%, Москве — на 6% и Калининграде — на 5%.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях и апартаментах составляет 5,7 тыс. рублей — столько же, сколько год назад, сообщили в «Островке».

Карина Дроздецкая