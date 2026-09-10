Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на Махачкалу

Прокуратура Республики Дагестан взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки украинских беспилотников на Махачкалу. Обеспечено взаимодействие со всеми профильными ведомствами для координации действий и оперативного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Махачкале в результате атаки БПЛА повреждены объекты портовой инфраструктуры, а также Аварский музыкально-драматический театр им. Гамзата Цадасы.

На месте ситуацию лично контролирует территориальный прокурор.

Наталья Белоштейн