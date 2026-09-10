Утром 10 сентября в Сочи работают 44 АЗС

По состоянию на 10:00 мск 10 сентября в Сочи работают 44 автозаправочные станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации, предоставленной топливными операторами, АИ-100 доступен на 7 станциях, АИ-95 — на 28 АЗС, АИ-92 — на 31 автозаправке, дизельное топливо — на 37 станциях. Отмечается, что на трех автозаправочных станциях сети «Роснефть» в приоритетном порядке топливом обеспечиваются общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также машины учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также могут заправиться инвалиды 1-й, 2-й групп. Три АЗС «Лукойл» переведены на обслуживание исключительно экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону многоканальной горячей линии: 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Сведения также можно получить на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина