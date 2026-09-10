В Ставрополе прокуратура требует возместить 9,5 млн рублей ущерба реке от нечистот

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к ответственности коммунальное предприятие за сброс нечистот в один из притоков реки Калаус на территории Ставрополя. Ущерб экологии составил 9,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По данным прокуратуры, лабораторные исследования зафиксировали в водоеме многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В целях пресечения нарушений и компенсации вреда прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В нем содержится требование запретить незаконную деятельность организации, а также взыскать с юридического лица сумму причиненного ущерба.

Ход рассмотрения иска, а также фактическое устранение последствий сброса сточных вод находятся на контроле прокуратуры..

Наталья Белоштейн