В Ростове руководителям сельхозпредприятий готовы платить до 250 тысяч рублей

По итогам опроса, в Ростове-на-Дону лидером по уровню оплаты труда стала позиция руководителя сельскохозяйственного предприятия. Работодатель готов предложить соискателю до 250 тыс. руб. в месяц, а также автомобиль и проживание. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Второе место в ростовском рейтинге заняла вакансия печатника офсетной печати с зарплатой до 170 тыс. руб. В пакет предложений компании входят служебный транспорт до места работы и релокационный пакет. На третьей строчке позиция ведущего менеджера по продажам с доходом от 130 тыс. руб. Сотруднику предоставят ДМС, обучение и корпоративные скидки.

Также в числе наиболее привлекательных предложений в городе значатся вакансии директора магазина (до 184 тыс. руб.) и эксперта по инженерно-техническому направлению (от 100 тыс. руб.). В целом в топе зарплатных предложений в Ростове — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

На общероссийском фоне прослеживается отраслевая специфика: в большинстве крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск) наиболее высокие зарплаты предлагают врачам. В Москве и Санкт-Петербурге востребованы инженеры с зарплатой свыше 150 тыс. руб., в Москве и Краснодаре — квалифицированные рабочие с аналогичным уровнем дохода. Вакансии водителей с оплатой от 150 тыс. руб. вошли в топ предложений в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Наталья Белоштейн