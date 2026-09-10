В Анапе на 27 АЗС доступно дизельное топливо

По состоянию на 09:30 10 сентября в Анапе работают 27 АЗС. АИ-92 доступен на 18 заправках, АИ-95 — на 17, дизельное топливо — на всех 27. АИ-100 временно отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На семи АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 11 заправках установлены лимиты на отпуск топлива в бак автомобиля.

В частности, на семи АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более 30 л, еще на четырех — АИ-92, АИ-95 и дизель не более 40 л. Дизельное топливо можно приобрести в объеме до 50 л на трех АЗС и до 60 л еще на пяти.

В администрации Анапы призвали автомобилистов не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на АЗС. Информация актуальна на 09:30 и в течение дня может меняться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года. К июлю ограничения распространились на ряд регионов, среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

На Кубани наиболее заметные перебои фиксировались на Черноморском побережье — ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

По данным Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. В августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко