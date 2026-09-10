Банк России сообщил о выявлении «черных кредиторов» на Ставрополье

Банк России с начала 2026 года выявил в Ставропольском крае семь организаций и граждан с признаками нелегальной кредитной деятельности. Среди них трое физлиц, остальные — компании, в том числе работавшие под видом кредитных потребительских кооперативов и ломбарда, сообщили в отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

При этом на Северном Кавказе меняется структура нелегального кредитования. Число «черных кредиторов» среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сокращается, однако растет число сделок между физическими лицами, при которых заем обеспечивается недвижимостью, существенно более дорогой, чем сумма кредита.

Такие займы чаще всего выдают наличными, реже — переводом. Регулятор также фиксирует схемы с несколькими последовательными сделками и участием посредника, а в отдельных случаях кредитор и заемщик вообще не встречаются лично — оформление проходит дистанционно.

По словам управляющего отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгия Тикунова, целью подобных сделок может быть не получение дохода от процентов, а завладение заложенной недвижимостью. При небольшой просрочке кредитор может обратиться в суд и затем реализовать квартиру по заниженной стоимости, считает господин Тикунов.

Он напомнил, что физические лица и индивидуальные предприниматели не вправе профессионально выдавать кредиты и займы. Такой деятельностью могут заниматься только организации, контролируемые Банком России. Перед оформлением займа регулятор рекомендует проверить компанию в реестрах и убедиться, что информация о ней отсутствует в предупредительном списке.

Всего в январе—июне 2026 года Банк России выявил по стране 999 нелегальных кредиторов — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Валерий Климов